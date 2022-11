Participantes do projeto WimBelemDon vão ser boleiros em jogo do tenista Rafael Nadal

Estreias na vida de 16 participantes do projeto WimBelemDon (foto), que leva o tênis a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na Zona Sul de Porto Alegre. O grupo partiu de ônibus nessa quinta-feira (24) para Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde fará parte da apresentação do tenista Rafael Nadal no Brasil. É a primeira vez que eles viajam para uma atividade fora do Rio Grande do Sul. A turnê de exibição do tenista passa pela capital mineira neste sábado (26), na reinauguração do Mineirinho. Os 16 estudantes serão boleiros na partida de Nadal contra o tenista Casper Ruud e no confronto de Bruno Soares, embaixador do WimBelemDon e que se despede das quadras, e o colega Bob Bryan contra Marcelo Melo e Rafael Matos. "Estar junto com nomes históricos do tênis mundial vai marcar a vida desses estudantes, e Nadal vai conhecer de perto uma ONG para a qual ele doou raquetes e camisetas autografadas", diz Marcelo Ruschel, fundador e superintendente do projeto.