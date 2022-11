Argentina presta homenagem à Hebe de Bonafini, histórica líder das Mães da Praça de Maio

Centenas de argentinos foram às ruas, nesta quinta-feira (24), para participar de uma marcha em homenagem à falecida Hebe de Bonafini, histórica líder da Associação Mães da Praça de Maio. Hebe faleceu no último domingo (20), aos 93 anos, em um hospital da cidade de La Plata, na província de Buenos Aires, onde estava internada há alguns dias; a causa da morte não foi informada. A ativista foi cofundadora e símbolo do movimento de mães formado na década de 1970 com o objetivo de cobrar do governo ditatorial respostas sobre o paradeiro de filhos sequestrados, torturados e desaparecidos durante o regime que governou o país entre 1976 e 1983 e deixou 30 mil mortos. Ainda hoje, as Mães da Praça de Maio se reúnem todas as quintas-feiras para marchar na praça de mesmo nome, diante da Casa Rosada, sede do governo argentino, para exigir justiça e verdade.