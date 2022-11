Porto Alegre ganha novo parque público em frente ao Guaíba

No próximo sábado (26/11), acontece a entrega do novo parque público de Porto Alegre, o Parque Pontal . O lugar conta com 29 mil m² de área verde, sítio arqueológico e um museu a céu aberto. A interação com o público infantil promete ser um dos pontos fortes do Parque Pontal, possuindo uma área com brinquedos infantis. Haverá também bicicletário, estacionamento coberto, bancos, lixeiras e modernos sanitários. E para quem quiser aproveitar o final de tarde, a iluminação e a segurança cobrem toda a área. Para o secretário municipal do Meio Ambiente, Germano Bremm, o Parque Pontal é um exemplo de como o poder público e a iniciativa privada podem trabalhar juntos criando excelentes áreas de lazer para a população.