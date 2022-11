Foto realizada por estudantes negros da UFRGS destaca a importância das ações afirmativas

Nessa quarta-feira (23), a comunidade negra da Universidade Federal do Rio Grande do Sul se reuniu pelo sexto ano consecutivo para realizar a foto anual dos negros e negras da UFRGS. Participaram do momento alunos e trabalhadores da instituição. A ação é uma tradição que segue sendo importante não só para celebrar, mas reforçar a luta, e encorajar os jovens negros a entrarem na universidade, ao se sentirem representados dentro do espaço acadêmico. “Serve pra fortalecer o nosso povo negro e dizer que estamos na luta para continuar ocupando a universidade”, disse Tamyres Filgueira, coordenadora-geral da ASSUFRGS Sindicato. No momento da foto foram entoados frases de luta, como “Acabou o amor, isso aqui vai virar Palmares”, “Povo negro unido, povo negro forte! Que não teme a luta...” e “Cotas na Pós Graduação, já!”.