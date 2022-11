Porto Alegre ganha um novo parque na orla do Guaíba

Em 10 dias, Porto Alegre vai se reencontrar com outro pedaço da orla do Guaíba. O trecho da orla que fica em frente ao empreendimento do Pontal Shopping, previsto para abrir em abril de 2022, está nos detalhes finais para ficar pronto. A área agora é o Parque Pontal, com elementos que farão o porto-alegrense e visitantes conectarem com marcas do passado.

Um painel interativo que resgata o antigo nome da operação naval que tinha na área, o Estaleiro Só, com imagens da antiga fábrica de navios, dará as boas vindas a quem circular pelo trecho a partir do dia 26. Hoje a Capital tem revitalizados os trechos 1 e 3 da orla.

Painel interativo permite que as pessoas movam as partes e formem Estaleiro Só. Fotos: Patrícia Comunello/JC

A estreia do Parque Pontal será em grande estilo. Autoridades e empreendedores vão aportar na ponta sul do Guaíba embarcados em um catamarã. O trecho da orla fica entre o clube Gigante, ligado ao Internacional, e o Museu Iberê Camargo, de quem vem do Centro ao Sul, e o BarraShoppingSul e campos das escolinhas do Grêmio, para quem bem do bairro.

A coluna Minuto Varejo foi conferir as obras do empreendimento comercial, e circulou pelo parque, que se espalha por 29 mil metros quadrados.

Do alto do futuro shopping, é possível ter uma visão de como ficou a área do Parque Pontal onde já foi o Estaleiro Só

A extensão chega a700 metros. Passeis, gramado, playground com piso tátil e mais confortável, pontos instagramáveis (para fotos), estação do catamarã que terá viagens ao longo do dia, parque arqueológico e um píer que avança no lago formam a área de lazer.

O píer sul é o lugar mais icônico do Parque Pontal. A plataforma de cerca de 200 metros que avança sobre o Guaíba foi restaurada, mantendo referências do antigo berço onde navios atracavam.

Píer Sul, plataforma mais extensa que se estende no lago na orla de Porto Alegre, recebia navios no passado

O passeio ganhou pavimentação e plantas, além de bancos que serão bastante disputados para assistir a espetáculos como o pôr-do-sol do Guaíba.

É o píer mais extenso que avança sobre a água na orla. Quem for até a ponta, terá uma visão completa da parte do continente em direção ao Centro Histórico e ao Sul.

"Essa integração shopping, hotel, catamarã coloca Porto Alegre de forma mais decisiva no roteiro turístico nacional", avisa Manoel Alves Lima,

O parque é uma contrapartida legal à instalação do complexo que está praticamente pronto, segue conceito de life center, como diz o empreendedor, a SBV PAR, e terá uma unidade do Hotel Hilton e já tem a operação da Leroy Merlin.

Atracadouro terá a estação de chegada e saída de catamarãs, conectando pontos na Capital e Guaíba

Na área de 29 mil metros quadrados, estão ambientes fitness, equipamentos de ginástica para melhor idade, estares integrados com equipamentos de descanso, cinco eixos de direcionamento visual para o Guaíba, iluminação, banheiros, mirante para apreciação da natureza, píer sobre o rio e plantio de árvores, além de transplante de árvores protegidas por legislação para local de destaque.

Trilhas interpretativas resgatam a história do antigo Estaleiro Só, onde se construíam e reparavam navios em Porto Alegre de 1850 a 1995, e outra com uma janela arqueológica para visualizar o pilar da antiga Estação do Asseio Público, que funcionava na área no século XIX para despejo de resíduos cloacais.

Nesta área, fica a janela arqueológica que resgata o antigo ponto de descarte de lixo que era trazido em vagão do Centro

A preparação da área para erguer o shopping começou em 2018. O investimento é de mais de R$ 300 milhões.

São 28 mil metros quadrados de área de venda, com capacidade para mais de 160 lojas distribuídas em três pavimentos, estacionamento coberto para mais de 1,5 mil vagas, além de salas de cinema de última geração e amplo polo gastronômico, com operações de restaurantes internacionais inéditas na Capital.

Dentro do futuro Pontal Shopping, estão aceleradas as obras para a montagem do Hard Rock Cafe, uma das principais operações e que fica no segundo piso de frente para a orla.