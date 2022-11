Telões para assistir jogo do Brasil são instalados em Porto Alegre

Os porto-alegrenses amantes de futebol terão quatro locais com telões para assistir os jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022. Com a partida de estreia da seleção, nesta quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia, a prefeitura da Capital instalou telões na Praça Montevideo (Centro), Praça México (Jardim Dona Leopoldina), Praça Darcy Azambuja (Partenon) e na Esplanada da Restinga (Restinga). O executivo municipal obteve autorização junto à Fifa, e a iniciativa vale apenas para os jogos do Brasil. Assim, a população poderá a todos os jogos da fase de grupos da Copa e, caso a seleção avance na disputa, as partidas seguintes também poderão ser acompanhadas nos mesmos locais. Além da partida de hoje, o Brasil enfrenta a Suíça na próxima segunda-feira (28), às 13h, e Camarões no dia 2 de dezembro, às 16h.