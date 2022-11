Torcedores brasileiros comemoram a estreia vitoriosa no Catar

Os torcedores brasileiros levaram a forte torcida do Brasil para o estádio no Catar, nessa quinta-feira (24), na estreia da seleção brasileira da Copa do Mundo. O Brasil foi superior e levou a melhor contra a Sérvia por 2 a 0, com o Richarlison como destaque da partida, sendo o autor dos dois gols no segundo tempo. O jogo teve um primeiro tempo de forte marcação da Sérvia e com o Brasil buscando o ataque o tempo todo. Mas o melhor da estreia ficou na etapa final da partida, com o primeiro gol saindo aos 16 minutos. O segundo gol partiu de um cruzamento de Vini Jr. para Richarlison. Após o domínio, o atacante marcou seu segundo gol com um voleio, e assim definiu o placar no Catar. "Sonho de criança realizado. Obrigado por tanto, futebol!", disse o camisa 9 em suas redes sociais. Já Neymar saiu no segundo tempo após uma entorse e é dúvida para o jogo de segunda-feira contra a Suíça.