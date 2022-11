Neymar tem entorse no tornozelo direito e vira preocupação para a sequência do Mundial

vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia Neymar é a grande preocupação do Brasil para a sequência do Mundial. O camisa 10 foi substituído no segundo tempo da, com dores no tornozelo direito. Ele deixou o gramado chorando de dor e fez gelo no local ainda no banco de reservas. Após a partida, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, afirmou que é necessário aguardar entre 24h a 48h para avaliar a evolução do quadro.

O departamento médico ainda não marcou exames de imagens, mas a ideia é acompanhar a condição do atacante nas próximas horas. Ainda durante a coletiva, o técnico Tite afirmou que Neymar ainda jogará nesta Copa do Mundo. O camisa 10 passou pela área dos atletas, com uma certa dificuldade para caminhar, mas sorrindo. Entretanto, já se cogita a ausência do atacante do PSG do duelo com a Suíça, na próxima segunda-feira, às 13h, no Estádio 974.

"Não existe exame de imagem marcado. Caso exista necessidade, faremos. Vai ser decidido à medida que ele for avaliado amanhã (sexta-feira), provavelmente. A expectativa é de observação, qualquer coisa agora sobre a evolução e a sequência dele é prematura, ainda não temos nenhuma resposta e é importante aguardar", explicou Lasmar.