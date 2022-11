Com show de Richarlison, Brasil bate a Sérvia

Assim como toda a estreia, o nervosismo também foi ingrediente na primeira partida brasileira no Catar. Nesta quinta-feira (24), o Brasil foi superior o tempo todo, criou mais e com um show de Richarlison, os comandados de Tite venceram a Sérvia por 2 a 0. O triunfo em Lusail coloca a seleção na liderança do Grupo G, que tem a Suíça no segundo lugar, após a vitória por 1 a 0 sobre Camarões, mais cedo. O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 13h, para encarar a seleção camaronesa.

O primeiro tempo foi de marcação forte da Sérvia e com o Brasil buscando o ataque o tempo todo. Vinícius Júnior era o mais acionado, mas a primeira chance de gol saiu dos pés de Neymar. Aos 12 minutos, em cobrança de escanteio, o camisa 10 quase marcou um gol olímpico, mas o goleiro Vanja Milinkovic-Savic salvou. As outras chances saíram dos pés do gaúcho Rafinha. Aos 29, ele foi bloqueado pela zaga e, cinco minutos depois, chutou fraco, facilitando a vida do goleiro sérvio. Defensivamente, a seleção correu pouquíssimos riscos.

O Brasil guardou o melhor da estreia para a etapa final. Com um show de Richarlison, a seleção chegou facilmente à vitória. O primeiro gol saiu aos 16 minutos: Casemiro tocou para Neymar na entrada da área. O camisa 10 se livrou da marcação e a sobra ficou com Vini Jr. Ele bateu e, no rebote, Richarlison mandou para o fundo das redes.

E, para fechar ao trinfo brasileiro, um golaço em Lusail. Aos 27, Vini Jr. avançou pela esquerda e cruzou para Richarlison. O atacante dominou para o alto e virou um voleio lindo para marcar o seu segundo gol no jogo, e definir o placar no Catar. A vitória poderia ter sido ainda mais elástica, mas o goleiro sérvio evitou uma goleada.