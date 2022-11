Porto Alegre homenageia ambientalista José Lutzenberger em mural

Com 50 metros de altura, foi inaugurado nesta sexta-feira (25) o Mural Lutz, em homenagem ao ambientalista gaúcho José Lutzenberger, na parede lateral do prédio do Ipê Saúde e Ipê Prev (avenida Borges de Medeiros, 1945), em Porto Alegre. O painel colorido lembrando a natureza é uma criação em grafite do artista Kelvin Koubik, muralista natural da Capital. Lutzenberger se tornou um ícone na luta pela preservação ambiental, e a arte lembra os 20 anos da sua morte. Ele lutou pela preservação da Amazônia e foi incentivador da criação dos parques Delta do Jacuí e de Itapuã. Na cerimônia de inauguração, uma das filhas do ambientalista, Lara Lutzenberger, agradeceu a homenagem: “Kelvin conseguiu captar de forma gigante um grande homem cuja mensagem só cresceu nos últimos anos”.