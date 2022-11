Jogadores da Inglaterra se ajoelham antes de jogo contra os EUA

Os jogadores da Inglaterra se ajoelharam antes da partida contra os Estados Unidos na Copa do Mundo nesta sexta-feira (25). A equipe inglesa fez o movimento segundo antes do apito inicial para o jogo do Grupo B, enquanto os atletas estadunidenses ficaram em pé no campo. A Inglaterra realiza o movimento antes das competições há dois anos, como forma de oposição ao racismo e à discriminação. Os ingleses optaram por não o fazer na recente Liga das Nações pela primeira vez neste período, mas repete a atitude no Mundial. O time de Gareth Southgate já havia ficado de joelhos antes do jogo da estreia, contra o Irã, na segunda-feira (21). O capitão Harry Kane havia comunicado a vontade de utilizar a braçadeira One Love, em apoio à comunidade LGBTQIA+. Porém, voltou atrás após a FIFA ameaçar dar um cartão amarelo a qualquer jogador que utilizasse a braçadeira.