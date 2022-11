Mostra começa em Porto Alegre reunindo nomes da Street Art do Brasil

A Vila Roubadinhas, primeiro food hall a céu aberto de Porto Alegre, recebe, até o dia 3 de dezembro, a primeira mostra Street Art. A exposição, que começou nesta sexta-feira (25), traz uma diversidade de artistas, técnicas e estilos. Realizada em parceria com o Banrisul e com curadoria da Urban Arts, a primeira franquia de arte do Brasil, o evento conta com a presença de artistas gaúchos artistas, como Alexrp.rs, e nacionais, como os paranaenses Eduarda Diniz e Marcio Alek, e o paulistano Bojana Knezevice. A mostra é composta por 13 quadros que vão do pop art ao surrealismo, do urbano ao infantil, do abstrato à tipografia. Pontos turísticos da cidade, como o Viaduto Borges de Medeiros, a Fundação Iberê Camargo e o famoso Cais Mauá são contempladas na mostra. Com entrada franca para visitação de segunda a domingo, das 11h às 23h, na Vila Roubadinhas, na rua Silva Jardim, nº 140, o bairro Auxiliadora.