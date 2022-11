Protestos se espalham na China contra política de Covid zero

Nesse sábado (26), protestos se espalharam na China contra a rigorosa política de Covid zero adotada pelo regime de Xi Jinping no país. Os protestos se desencadearam a partir de um incêndio que matou 10 pessoas e feriu nove na quinta-feira (24), e pode ser a maior onda de atos na China Continental, desde que o líder atual assumiu o poder. Após o incêndio, surgiram vídeos sugerindo que medidas de bloqueio atrasaram os bombeiros no socorro às vítimas, então manifestantes organizaram-se em protestos feitos em diversos locais. Além disso, também foi feito um memorial improvisado com velas flores e cartazes em lembrança das vítimas no incêndio. Papéis em branco, viraram um dos principais símbolos dos protestos, remetendo quando as autoridades proibiram slogans e frases associadas ao movimento de protesto em massa de 2019.