Fachada do Instituto de Educação ganha pintura e volta a expor sua beleza

Quem circula no entorno de um dos prédios icônicos localizado nas imediações do Parque Farroupilha (Parque da Redenção), próximo ao Centro Histórico de Porto Alegre, já percebeu algo diferente. Ou melhor, consegue principalmente apreciar os detalhes da arquitetura do Instituto Estadual de Educação Flores da Cunha graças à pintura que começa a devolver as cores à construção, patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, escola mais antiga de formação de professores do Estado, fundada em 1869 e fechada para obras desde 2016. A restauração parou em 2019 e foi retomada em janeiro . A Secretaria Estadual da Educação (SEC) informa estão em andamento trabalhos na cobertura do prédio, fachada externa (parte concluída e outra ainda coberta por andaimes), no jardim de infância e no ginásio, além de instalações elétricas. A obra deve ser concluída em maio de 2023 . A etapa final inclui parte interna e acabamentos seguindo "características originais", detalha a SEC.