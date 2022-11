Senegaleses lotam ruas da capital Dacar após classificação histórica às oitavas da Copa

A seleção de Senegal fez história nesta terça-feira (29). Com apenas três participações em Copas do Mundo (2002, 2018 e 2022), os africanos repetiram o feito de 2002 se classificaram pela segunda vez para as oitavas de final da competição. O jogo foi difícil, mas os senegaleses superaram o Equador e venceram a equipe sul-americana pelo placar de 2 a 1, garantindo a 2ª posição do Grupo A - liderado pela Holanda - e o avanço para as eliminatórias no Catar. Após a vitória, as ruas de Dacar, capital de Senegal, foram tomadas por torcedores que comemoraram a classificação (foto). Agora, os senegaleses tentam superar o feito do Mundial de 2002, em que o país chegou às quartas de final da competição e terminou em 7º colocado. Eles enfrentarão a Inglaterra na próxima fase. Para supersticiosos torcedores brasileiros, vale lembrar que, na última vez que Senegal passou das fase de grupos, a seleção canarinho foi pentacampeã mundial.