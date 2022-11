Torcedor invade campo com bandeira LGBTQIA+ em jogo da Copa do Catar

Um torcedor invadiu o campo durante o jogo de Portugal e Uruguai carregando a bandeira com as cores LGBTQIA+ nesta segunda-feira (28). O rapaz vestia uma camiseta com os dizeres "Salve a Ucrânia", na frente, e "Respeito pelas mulheres iranianas", no verso, enquanto interrompeu o duelo válido pelo Grupo H da Copa do Mundo do Catar. O jogo ficou paralisado por menos de um minuto e o segurança conseguiu conter o torcedor. O Código Penal do Catar entende a homossexualidade como prática criminosa, e a pessoa pode ser condenada à privação de liberdade por oito anos, ao apedrejamento ou até mesmo à pena de morte sob a Sharia, lei islâmica na qual a legislação catariana é fundamentada. Desde o início do mundial no país, ocorreram polêmicas como a decisão da FIFA de proibir o uso da braçadeira One Love, que manifesta apoio à comunidade LGBTQIA+.