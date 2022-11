Arqueólogos encontram mural pré-hispânico no norte do Peru

Um mural pré-hispânico com cenas mitológicas (foto) foi descoberto por arqueólogos no norte do Peru. Os pesquisadores só tinham visto o painel em fotografias tiradas no início do século XX, e o achado tem um valor excepcional devido ao seu bom estado, conforme afirma o suíço Sam Ghavami, responsável pelo projeto. "É uma descoberta excepcional, antes de tudo porque é raro encontrar pinturas murais de tal qualidade na arqueologia pré-colombiana", diz Ghavami, que passou quatro anos procurando o mural no sítio funerário Huaca Pintada, em Illimo, uma cidade de Lambayeque. A cena retratada "parece ser inspirada pela ideia de uma hierarquia sagrada construída em torno de um culto aos ancestrais e seus vínculos íntimos com as forças da natureza", explica o pesquisador. Com informações da AFP.