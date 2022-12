Rolling Stones festejam 60 anos com moeda comemorativa

Foi emitida pela casa da Moeda da Grã-Bretanha a nova moeda colecionável para comemorar o 60º aniversário da banda de rock britânica Rolling Stones. A nova moeda de 5 libras apresenta uma imagem da silhueta do grupo icônico tocando, bem como o nome da banda com o desenho clássico de 1973. A nova moeda é a quinta da série "Music Legends" lançada pela entidade britânica que celebra os lendários artistas. Outros homenageados foram Queen, Elton John, David Bowie e The Who. A moeda também é uma das últimas do ano a ser lançada com a imagem da rainha Elizabeth II, que morreu em setembro passado aos 96 anos.