Copa tem primeiro trio de arbitragem feminino da história

Um feito histórico aconteceu nos gramados do Estádio Al Bayt, no Catar, na partida em que a Alemanha venceu a Costa Rica por 4 a 2 nessa quinta-feira (1º). Não se trata da eliminação dos alemães apesar do placar positivo, mas de um fator que não envolve os times em questão: foi a primeira vez que um jogo válido pela Copa do Mundo teve um trio de arbitragem formado apenas por mulheres. A partida válida pelo Grupo E teve a francesa Stéphanie Frappart (centro) no apito, a brasileira Neuza Back (esquerda) em uma lateral e a mexicana Karen Díaz (direita) na outra. A árbitra já havia entrado em campo nesta Copa como quarta árbitra no empate entre México e Polônia. Desde 2009, ela está na lista de árbitros internacionais da FIFA e foi premiada como melhor do mundo pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) em 2020 e 2021.