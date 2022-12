Termômetros marcam 34ºC no Centro Histórico de Porto Alegre

previsão do tempo orientou para esta sexta. Segundo a MetSul Meteorologia,

Em uma primavera com dias frios, outros quentes e alguns em que a variação térmica chegou a quase 20ºC, o calor chegou com força nesta sexta-feira (2) em Porto Alegre. Por volta das 10h da manhã, os termômetros marcavam 34ºC no Centro Histórico da Capital (foto). O calor aumentou ainda mais no decorrer das horas, e internautas registraram a marca de 40ºC, pelo meio-dia, nas proximidades do Parque Farroupilha, a Redenção. As altas temperaturas são acima do que aas máximas chegariam a 33ºC em Porto Alegre e 35°C no Rio Grande do Sul. Para o final de semana, está previsto que as máximas em Porto Alegre cheguem a 31ºC no sábado, e 32ºC no domingo, conforme a Metsul.