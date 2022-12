Rio Grande do Sul tem calor e abafamento nesta sexta-feira

O sol aparece com nuvens, mas com períodos de maior nebulosidade em diferentes pontos do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (2). Uma massa de ar quente traz outro dia de calor e abafamento. À tarde, estão previstas marcas acima de 30ºC na grande maioria das cidades. As informações são da Metsul Meteorologia.

O calor voltará a estimular nuvens carregadas isoladas que trazem chuva típica de verão da tarde para a noite, mas que por ser irregular não alcança muitos municípios. Chove mais em pontos do Noroeste, Centro e o Sul, até localmente forte e com algum risco de temporal isolado.

A sexta-feira (2) será com sol e nuvens, porém, assim como ontem, com alguns períodos com maior nebulosidade. Pode chover da tarde para a noite em setores muito isolados da Região Metropolitana, mas não necessariamente em Porto Alegre. O dia é quente e muito abafado.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 35°C

Mínima: 16°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 22ºC