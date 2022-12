Gato-maracajá acolhido e tratado pela UCS retorna à natureza

Nessa quinta-feira (1), um gato-maracajá retornou à natureza após ser acolhido e tratado pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) no interior do município de São Marcos. A espécie de felino normalmente é associada a florestas e possui hábitos noturnos e solitários. O médico veterinário responsável técnico pelo Zoológico da UCS, Gabriel Guerreiro Fiamenghi, conta que, após o período de cuidados, o animal alcançou plenas condições de soltura. "Com características de agressividade e de difícil manejo, reproduz o comportamento ideal para um animal que será reintroduzido à natureza", explica. A UCS possui uma estrutura em saúde animal que inclui um Instituto Hospitalar Veterinário, situado entre os maiores complexos de saúde animal do Estado. A universidade é referência regional e estadual no acolhimento de animais para tratamento, com destinação feita, protocolarmente, via Secretaria do Meio Ambiente.