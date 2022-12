Shoppings de Porto Alegre apostam em decoração de Natal

Os shoppings de Porto Alegre apostam nas decorações natalinas para atrair clientes e o público que gosta do encanto deste época do ano. No BarraShoppingSul, os clientes já podem conferir uma ambientação em tons de dourado com um toque de prata. Para quem espera pelo encontro com o Papai Noel, ele acontece na Praça Rosa dos Ventos, ponto central do shopping. O ponto alto é a grande árvore de Natal de 11 metros de altura com mais de duas mil bolas de Natal e cerca de 900 enfeites. O cenário é composto por cerca de 20 diferentes árvores menores, renas animatrônicas, caixas de presente metálicas e pórtico iluminado, contabilizando aproximadamente 30 mil lâmpadas LED. Outra novidade este ano é um trono para os pets.