Torcida deseja melhoras a Pelé durante jogo do Brasil na Copa

A torcida brasileira ergueu uma grande bandeira no Estádio de Lusail, antes da partida entre Brasil e Camarões, nesta sexta-feira (2). A faixa tem os dizeres "Pelé, fique bem logo" em homenagem a lenda do futebol nacional, que está internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde a última terça-feira (29), para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021. O ex-jogador foi diagnosticado com uma infecção respiratória, que está sendo tratada com antibióticos. Segundo o boletim médico divulgado nesta sexta, o rei do futebol seguirá internado para dar continuidade ao tratamento. "A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde", afirma a equipe médica de Pelé. De acordo com o hospital, o ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e com condição clínica estável.