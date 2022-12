Papai Noel chega de forma aventureira no Alpen Park

A chegada do Papai Noel foi diferente no Alpen Park, no sábado (3) em Canela. De uma maneira aventureira, ele fez um sobrevoo de helicóptero pela cidade, além disso, o Bom Velhinho também percorreu 110 metros de tirolesa antes de ir ao encontro dos visitantes no Alpen. O parque é um dos principais pontos para quem busca aventura na serra gaúcha, com diversas atrações como tirolesa, arvorismo, trenó e atrações destinadas para crianças. E lá foi onde o Papai Noel foi recepcionado pelo cachorro Bart, mascote do parque, e um grande público recepcionaram o Papai Noel no deck com vista para o vale. Ele ficará até 31 de dezembro no Alpen, atendendo os visitantes, das 10h às 16. O espaço é localizado a cinco minutos do centro de Canela.