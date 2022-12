Tite faz 'dança do pombo' após gol de Richarlison na goleada do Brasil

O técnico Tite foi um dos nomes mais citados nas redes sociais após a goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5). Isso porque, ao comemorar o gol feito por Richarlison, o treinador surpreendeu ao se juntar aos jogadores para a "dança do pombo" (foto). O camisa 9 correu em direção ao banco de reservas após balançar as redes e fez sua tradicional comemoração, em alusão ao apelido "pombo", que carrega desde as categorias de base. O jogador marcou seu terceiro gol na Copa do Catar. Antes, Vini Jr e Neymar também balançaram a rede no Estádio 974. Lucas Paquetá fez o quarto pouco depois. "Foi combinada, a gente falou na preleção. Ele me chamou e pediu para ensinar a dança do pombo", disse o atacante em coletiva de imprensa após o jogo. "Está de parabéns. Está um pouco travadinho, mas o que importa é ele estar feliz", cornetou o jogador.