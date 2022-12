Vulcão entra em erupção na Indonésia e mais de 2 mil pessoas evacuam suas casas

O vulcão Semeru, na Indonésia, entrou em erupção neste domingo (4) e mais de 2 mil pessoas tiveram que evacuar suas casas, na ilha de Java. Os moradores foram levados para 11 abrigos após o vulcão da maior montanha da região entrar em atividade. O porta-voz da Agência de Prevenção de Desastres Naturais da Indonésia, Abdul Muhari, afirma que "o exército, a polícia e as autoridades locais continuam retirando as pessoas de Curah Kobokan, que pode ser atingida pela nuvem de cinzas quentes e por lava resfriada". As autoridades declararam estado de emergência por duas semanas e distribuíram máscaras para proteger a população das cinzas. O arquipélago tem quase 130 vulcões ativos, e na última vez que o Semeru entrou em erupção, no ano passado, ao menos 51 pessoas morreram. Com informações da AFP.