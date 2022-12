Vet Day promove saúde animal em Caxias do Sul

O Vet Day da Universidade de Caxias do Sul teve nova edição neste domingo (4), das 14h às 17h. No estacionamento do Instituto Hospitalar Veterinário (IHVET), no Campus-Sede, estiveram reunidos professores, profissionais e alunos do curso de Medicina Veterinária para apresentar à comunidade a estrutura em saúde animal e os serviços realizados na área pelas equipes da Universidade. Em um contexto de compartilhamento de informações e orientações sobre práticas da profissão e cuidados com os animais, o público pôde conferir, em visitas guiadas, ambientes como a Unidade Móvel Veterinária do curso de graduação, do IHVET, um dos maiores complexos de saúde animal do Rio Grande do Sul, com apresentação de espaços e materiais utilizados durante as aulas.