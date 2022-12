Tradicional desfile cristão na Áustria segue assustador como há dois séculos

Há séculos que o tradicional desfile de São Nicolau se mantém o mesmo na cidade austríaca de Bad Mitterndorf. Considerado patrimônio mundial imaterial pela Unesco, o evento é celebrado sempre no dia 5 de dezembro, quando o santo parte da cidade do leste da Áustria e é acompanhado por dezenas de personagens que se vestem de forma similar a um demônio (foto). Os participantes, fantasiados de "Krampus", são cobertos de pele de carneiro preto e atacam a multidão para puni-los por seus pecados, além de gritarem de maneira assustadora e vestirem máscaras de madeira feitas à mão. No caminho do desfile, São Nicolau pergunta às crianças sobre seus conhecimentos de catecismo, e recompensa os mais estudiosos com doces. Após, a Morte aparece acompanhada de Lúcifer e seus cúmplices, de brincadeira, sequestram os pequenos que se comportam mal para levá-los para o inferno. Com informações da AFP.