Chuva de granizo cai no Centro Histórico de Porto Alegre

Um temporal estava se armando em Porto Alegre desde o início da tarde desta segunda-feira (12). A temperatura baixou - apesar de ainda muito elevada - e nuvens escuras dominaram o céu que até então estava azul e ensolarado, no período da manhã. A chuva chegou por volta das 15h30min, mas não foi apenas água que caiu na Capital. Queda de granizo foi registrada no Centro Histórico (foto), o que causou certo desespero às pessoas que passavam pelo local. A população se abrigou em lojas e embaixo de marquises para fugir das pedras de gelo que caíam do céu. O fenômeno durou menos de 15 minutos, e após apenas uma leve garoa dominou a região central da cidade. Pelas 16h30min desta segunda, a chuva mais forte já havia se encerrado em boa parte da Capital. O temporal ocorre após um final de semana de calor intenso no Rio Grande do Sul e, apesar do desespero dos que presenciaram a queda do granizo, a baixa na temperatura em razão das chuvas aliviou muitos porto-alegrenses.