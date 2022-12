Vazamento de petróleo causa fechamento de praias na Venezuela

Diversas praias do estado de Anzoátegui, na Venezuela, foram fechadas em razão de um vazamento de petróleo que cobre a costa do país, anunciaram autoridades nesta terça-feira (6). "Confirmamos a lamentável notícia de que nossas costas estão sendo afetadas por um derramamento de hidrocarbonetos", informou o prefeito de Lechería, Manuel Ferreira González, nas redes sociais. O prefeito alarmou a população com o "nível de poluição", e recomendou que as pessoas não se aproximem das praias atingidas, pois "os fortes odores que emanam destes resíduos podem causar problemas nas vias respiratórias". As manchas de óleo começaram a aparecer na segunda-feira (5) e já provocaram a morte de espécies marinhas. Nas proximidades da área afetada fica localizada a terceira refinaria mais importante da Venezuela, a Puerto la Cruz.