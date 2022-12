Jovens do Projeto Pescar se formam após meses de preparação socioprofissionalizante

Nessa quarta-feira (7), 11 jovens do Projeto Pescar se formaram no Paço Municipal de Porto Alegre. O Projeto pescar é um programa de formação socioprofissionalizante, atuante há 45 anos e tem como principal objetivo capacitar jovens de baixa renda para o mercado de trabalho. A formatura aconteceu após 11 meses dos jovens com a empresa. Durante o ano, os jovens foram capacitados com intensa formação em programação de computadores e empreendedorismo. A presidente da Procempa, Leticia Batistela, destacou a importância da formação dos jovens no Projeto Pescar. “É uma alegria formar nossos jovens. Tenho certeza que estão prontos para os desafios que viverão daqui para a frente”, afirmou Leticia.