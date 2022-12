Ativistas climáticos jogam tinta na fachada de tradicional teatro de Milão

Seguindo a tendência de ataques a obras e monumentos de arte, ativistas ambientais alvejaram nesta quarta-feira (7) a entrada do tradicional teatro de ópera La Scala de Milão, na Itália, para protestar contra a indiferença das instituições diante das mudanças climáticas. Os manifestantes do grupo "Last Generation" jogaram baldes de tinta na fachada do teatro e dentro do pórtico, pouco depois das 7h30min no horário local (03h30 no horário de Brasília), conforme informou um fotógrafo da AFP. O protesto foi realizado justamente hoje pois à noite ocorre um evento de gala de abertura da nova temporada do teatro, com a ópera "Boris Godunov", de Modest Musorgsky, uma parábola do poder dos czares na Rússia. A polícia prendeu os ativistas depois que eles jogaram tintas rosa e azul, que também mancharam a calçada. Com informações da AFP.