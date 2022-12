Argentina comemora 39 anos de retorno da democracia

Em comemoração ao Dia da Democracia e dos Direitos Humanos, a Casa Rosada, sede da presidência da Argentina, terá projeções para celebrar os 39 anos do retorno do regime democrático no país. A fachada recebe um videomapping que apresentará, por meio de animações 2D e 3D, diferentes jogos gráficos que destacam a arquitetura particular do edifício, ao mesmo tempo em que exibem imagens de arquivo em alusão à data. As projeções acontecem nos dias 9 e 10 de dezembro, das 21h à meia-noite. A última ditadura argentina teve início, por meio de um golpe de Estado, em 24 de março de 1976, com a deposição de Isabelita Perón. O período foi marcado pelo Terrorismo de Estado, com a criação de, pelo menos, 364 campos de concentração e de centros clandestinos de detenção e extermínio.O regime ditatorial se encerrou com um chamado para eleições democráticas, realizadas em 24 de fevereiro de 1946, nas quais Juan Domingo Perón saiu vencedor.