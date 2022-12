Hospital Conceição celebra 62 anos em missa com coral de servidores

Uma missa realizada na manhã desta quinta-feira (8) celebrou o aniversário de 62 anos do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), na Capela Ecumênica - espaço dedicado a fiéis e pessoas sem religião. A homenagem contou com a participação do Coral da Associação dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceição (Aserghc), que embalou o público com cantos de louvor. O culto também agraciou Nossa Senhora da Conceição, padroeira do hospital que tem seu dia de comemoração na mesma data, assim como o centenário de nascimento do fundador do HNSC, Jahyr Boeira de Almeida, que já faleceu. Ao final da missa, os familiares de Almeida participaram da inauguração do memorial em homenagem ao fundador no Grupo Hospitalar Conceição (GHC). O ato emocionou os presentes, mas em especial a esposa de Jahyr, Ida Almeida, de 93 anos. O Hospital Conceição é a maior unidade do GHC, com 5.092 empregados e 787 leitos.