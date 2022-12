Termômetros de rua de Porto Alegre chegam a 47°C

Uma massa de ar quente ganhou intensidade no Rio Grande do Sul nesta semana, chegando a temperaturas de quase 50°C em algumas regiões, como a equipe do Jornal do Comércio registrou nesta quinta-feira (foto) em um termômetro de rua de Porto Alegre. No entanto, calor intenso associado à chegada de umidade pelo Oeste e Sul poderá formar nuvens carregadas com chuva e temporais muito isolados, sobretudo, em cidades da Metade Oeste e Sul nos próximos sete dias. Com as chuvas expressivas que estão previstas, principalmente para a próxima segunda e terça-feira, haverá o deslocamento de uma frente fria em todo o Estado. Os volumes previstos deverão oscilar entre 15mm e 20mm na maioria das regiões.