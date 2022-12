Vulcão Fuego entra em erupção na Guatemala com explosões e fluxo de lava

O Vulcão Fuego (fogo, em espanhol), na Guatemala, entrou neste domingo (11) em uma nova fase de erupção, com explosões, expulsão de cinzas e fluxo de lava. "O Vulcão Fuego apresentou um aumento de sua atividade e nos últimos minutos entrou em fase de erupção (...). A erupção é principalmente efusiva acompanhada de pulsos incandescentes da fonte de lava", informou o Instituto de Vulcanologia (Insivumeh). Segundo a instituição, a erupção do vulcão, de 3.763 metros de altura e localizado 35 quilômetros a sudoeste da Cidade da Guatemala, gera "constantes explosões fracas, moderadas e fortes". Até agora, não foram ordenadas evacuações preventivas nas comunidades próximas. Uma erupção do Fuego em 3 de junho de 2018 provocou uma avalanche de material incandescente, deixando 215 mortos. A Guatemala possui 33 vulcões. Além do Fuego, outros dois são ativos: Santiaguito e Pacaya.