Rubens Barrichello conquista o bicampeonato da Stock Car

Rubens Barrichello se tornou bicampeão da Stock Car, sete anos após seu primeiro título. Em 2022, o veterano, também conhecido como "Rubinho", se tornou o campeão mais velho da história da principal categoria do automobilismo na América do Sul, aos 50 anos. No entanto, antes de Rubinho se consagrar campeão, a final foi tensa para todos os competidores, no Autódromo Interlagos. No início da segunda prova da competição, ocorreu um acidente envolvendo os três candidatos aos títulos. Barichello conseguiu retornar à pista, enquanto Daniel Serra acabou abandonando o possível título. Rubens Barrichello ficou emocionado após saber da vitória. “Se alguém tivesse me contado assim que entrei na F1 com 19 anos que aos 50 eu seria bicampeão na Stock Car, eu não acreditaria. Obrigado à minha família por estar sempre ali. Meu pai, minha mãe, minha irmã, e sim: meus filhos”, publicou o campeão em suas redes sociais.