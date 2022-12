Camisa gigante de Messi sobrevoa Rosário, cidade natal do argentino

Antes do jogo que, Rosário viu uma camisa gigante de Lionel Messi nos céus (foto). Com um tamanho aproximado de 18 por 12 metros, a camisa sobrevoou a cidade natal do craque argentino com a ajuda de um helicóptero. Intitulada "A maior camisa do mundo" pelo seus criadores, a iniciativa foi de um grupo de trabalhadores das oficinas têxteis e calçadistas da Comuna de Serodino, a 52 quilômetros de Rosário. O ato também teve o apoio de jovens e bombeiros voluntários, além da aeronave da cooperativa Obras Portuárias, que levou a camisa até a orla do Rio Paraná. Messi presenteou Rosário e toda a Argentina com uma goleada de 3 a 0 sobre a Croácia. O gol de pênalti, aos 35 minutos de jogo, o colocou na artilharia do torneio, com cinco marcados. Os outros dois gols foram de Julian Álvarez - sendo o último fruto de uma brilhante assistência do camisa 10.