Presépio Flutuante visita 38 comunidades ribeirinhas de Manaus

O Presépio Flutuante passará por 38 comunidades ribeirinhas de Manaus nas próximas semanas. A embarcação levará cerca de 20 mil brinquedos e cestas básicas para a população situada no Rio Negro e Rio Amazonas. O presépio tem 50 metros de comprimento por 12 de largura, e é coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e pelo Fundo Manaus Solidária. A primeira entrega aconteceu nesse domingo (11), na Comunidade Terra Preta, no Rio Negro (foto). A balsa segue por diferentes comunidades até o dia 6 de janeiro de 2023. Será feito um percurso de oito polos, quatro no Rio Negro e quatro no Rio Amazonas, para que as comunidades próximas possam ver o presépio também. "Essas pessoas que não têm oportunidade de vir a Manaus, nós queremos levar a alegria, a festividade e a magia do Natal", disse o prefeito de Manaus, David Almeida, durante o lançamento da atração.