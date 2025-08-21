O sistema portuário público do Rio Grande do Sul — que abrange os portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre — movimentou 28.250.735 toneladas de janeiro a julho de 2025. O Porto do Rio Grande manteve a liderança, com 23,3 milhões de toneladas movimentadas nos primeiros sete meses deste ano (JC Logística, 19/8/2025). E que venha mais, com a implementação do Porto Meridional, em Arroio do Sal, para suprir as indústrias gaúchas que hoje em dia exportam pelos portos de Santa Catarina. (João Maurício Hack Cardozo)

Trem Porto Alegre-Gramado

O governo do Estado assinou autorização para a implantação de uma linha de trem entre Porto Alegre e Gramado (JC, 18/8/2025). Difícil que este projeto para uma linha de trem entre Porto Alegre e Gramado saia do papel. Na minha opinião, a ligação ferroviária certa e necessária seria entre Porto Alegre e o Litoral Norte, que teria um trajeto muito mais barato e com maior movimento. Quem viver, verá. ( Sérgio Tostes de Escobar)

Claudinho Pereira

O DJ, cineasta, diretor de televisão, produtor e radialista Claudinho Pereira morreu na segunda-feira, aos 78 anos (JC, 18/8/2025). Claudinho Pereira marcou época em Porto Alegre. Nos anos 1970, ele já aparecia na televisão em São Gabriel. Quando vim para a Capital, tive a grata satisfação de conhecê-lo pessoalmente. Claudinho deixa um legado para quem viveu nos anos 1980 em Porto Alegre. (Cezar Augusto Paixão)

Claudinho Pereira II

Uma grande lástima perder gênios como Claudinho Pereira, que acumularam conhecimento, sabedoria e experiência. (Vitor Ortiz)

Trump

O mundo carece de líderes mundiais, vivemos uma orfandade neste sentido. Até agora, todos eram iguais em mediocridade. O presidente Donald Trump aparece na hora certa e se consolida como grande líder global. O mundo precisa de parâmetro e Trump é o parâmetro. As guerras em Israel e Ucrânia acabarão. E na América Latina, onde o socialismo está se expandindo, vai arrefecer. Quando os Estados Unidos se preocupam com a América Latina é porque a situação realmente está muito ruim. (Olemar Teixeira)

Expansão industrial

Indústria de Alvorada moderniza parque fabril e fornecerá aço para obra do maior prédio do Brasil (19/8/2025). Parabéns à Indústria Nacional de Aço Pronto (Inap). O sucesso da empresa traz prosperidade para a cidade de Alvorada. (Alini Artioli)