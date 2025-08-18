Porto Alegre,

18 de Agosto de 2025

Porto do Rio Grande tem melhor resultado desde 2021

Porto do Rio Grande manteve sua liderança no sistema portuário gaúcho, com 23,3 milhões de toneladas movimentadas nos primeiros sete meses deste ano

O sistema portuário público do Rio Grande do Sul — que abrange os portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre — movimentou 28.250.735 toneladas de janeiro a julho de 2025. O número representa um crescimento consistente no desempenho logístico do Estado, sustentado pela recuperação operacional e pelo aquecimento do comércio exterior. A movimentação registrada no mês de julho, com mais de 4 milhões de toneladas, contribuiu para posicionar o ano como um dos melhores da série recente.

A consolidação da alta nos sete primeiros meses de 2025 reflete um cenário de avanço em infraestrutura, retomada de rotas e maior integração logística. A diversificação de cargas e a intensificação do comércio exterior reforçam as expectativas positivas para o segundo semestre.

Com 23.378.809 toneladas movimentadas no período, o Porto do Rio Grande manteve sua liderança no sistema, representando 82,43% do total. O volume foi 3,92% superior ao registrado em 2024 e 4,56% acima do apurado em 2023, configurando o melhor resultado desde 2021. A operação com contêineres também apresentou crescimento expressivo, com 547.157 TEUs (unidade de medida equivalente a vinte pés) movimentados — alta de 25,84% sobre o ano anterior. Desses, 208.234 TEUs foram destinados à exportação e 214.806 TEUs à importação.

Entre os segmentos de carga, os graneis sólidos responderam por 57,5% da movimentação do Porto do Rio Grande, totalizando 13,7 milhões de toneladas. A carga geral somou 8 milhões de toneladas (34,2%), enquanto os graneis líquidos atingiram 1,9 milhão de toneladas (8,2%).

As principais cargas movimentadas no período foram grãos, farinhas e cereais, com 9,69 milhões de toneladas; fertilizantes, com 4,31 milhões de toneladas; e celulose, com 2,27 milhões de toneladas. 

As exportações realizadas via Porto do Rio Grande totalizaram 12.773.285 toneladas entre janeiro e julho de 2025. A China foi o principal destino, com 3.955.155 toneladas embarcadas, o que representa 30,96% do total. Em seguida aparecem o Vietnã, com 1.132.841 toneladas (8,87%), e a Indonésia, com 604.227 toneladas (4,73%).

No campo das importações, o Porto do Rio Grande movimentou 6.081.020 toneladas no acumulado até julho de 2025. A China foi o principal país de origem, com 1.212.066 toneladas, o equivalente a 19,93% do total. Em seguida aparecem Argentina, com 869.005 toneladas (14,29%), e Rússia, com 634.346 toneladas (10,43%).O Porto de Pelotas movimentou 695.254 toneladas até julho, alta de 7,51% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Porto de Porto Alegre apresentou queda de 56,75%, totalizando 176.671 toneladas.

“Os números refletem não apenas a força do sistema portuário, mas também a resiliência e a competitividade da cadeia produtiva gaúcha. Eles são resultado direto do esforço conjunto que temos conduzido para tornar os nossos portos mais ágeis, modernos e conectados aos mercados internacionais. A recuperação operacional e o crescimento nas movimentações comprovam que estamos no caminho certo — com foco contínuo em infraestrutura, inovação, sustentabilidade e valorização das equipes que constroem esse resultado diariamente. Seguiremos empenhados em ampliar nossos resultados e consolidar o Rio Grande do Sul como referência logística estratégica no Sul do Brasil”, destacou o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.

