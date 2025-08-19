Indústria de Alvorada moderniza parque fabril e fornecerá aço para obra do maior prédio do Brasil

Sairão de Alvorada, na Região Metropolitana, os aços para a estruturação do prédio mais alto do Brasil, da construtora FG, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O fornecimento é resultado direto do processo de modernização na produção da Indústria Nacional de Aço Pronto (INAP), concluído neste mês de agosto, com o desembolso de R$ 25 milhões, desde o final do ano passado.

"Temos aqui em Alvorada a única máquina no Brasil capaz de cortar e dobrar aços com 32 milímetros de espessura, exigindo somente um operador. É um dos equipamentos que adquirimos e que darão, pelo menos, 15 anos da produção mais moderna no País no setor de corte e dobra de aços", explica o sócio da empresa, Roque Echel.

Ao todo, a indústria comprou oito novas máquinas na Europa, que começaram a chegar ao Brasil em dezembro e, neste mês, tiveram a finalização das instalações e início pleno da operação. A meta é aumentar a capacidade de produção de 2,5 mil toneladas para 4 mil toneladas de aços dobrados por mês. Somente na demanda para a obra de Balneário Camboriú, serão 30 mil toneladas já contratadas. Uma demanda a ser preenchida ao longo de até oito anos.

De acordo com Echel, em torno de 95% da demanda da INAP hoje vem da construção civil. Empresa parceira da ArcelorMittal, líder mundial na fabricação de aço, a INAP fornece o material para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também para os setores industriais e do agronegócio. No Estado, aponta Echel, o setor, bastante reforçado pelas pequenas e médias construtoras, é dominado pela empresa.

"Nossa intenção com esse processo de modernização do nosso parque fabril foi muito além de aumentar a produção. Tínhamos a intenção, já há três anos em planejamento, de seguirmos com a competitividade em alta, tanto na qualidade do produto quanto na eficiência da produção. Em maio do ano passado, fizemos uma imersão na Itália para conhecermos esses equipamentos, e depois, concretizamos as compras. Vamos garantir um sistema de gestão automatizado na nossa produção, podendo antecipar questões como manutenção, redução de desperdício e otimização da produção. Vamos aumentar a capacidade de produção, mas principalmente, a nossa capacidade e reduzir o tempo de entrega e aumento no número de clientes atendidos em 30 dias, por exemplo", detalha o diretor.

Cadeia produtiva em Alvorada



A INAP é um dos braços do Grupo Nacional do Aço (GNA), criado pela família de Roque Echel e do qual ele é um dos sócios. São quatro empresas que garantem a cadeia produtiva completa do aço, em parceria com a ArcelorMittal, em Alvorada. E isso garante ao grupo a maior contribuição de ICMS entre as indústrias da cidade.

Na INAP, o aço pronto produzido pela ArcelorMittal é transformado, e as estruturas metálicas que sobram são processadas na COBEC, também em Alvorada, outra empresa do grupo. Essas estruturas metálicas são fornecidas à ArcelorMittal para reiniciar sua cadeia produtiva.

O Grupo Nacional do Aço tem ainda a sua própria transportadora, a Vergalhão, que garante o fornecimento do que é produzido em Alvorada às construtoras e indústrias compradoras.

Além da INAP, COBEC e Vergalhão, forma o grupo ainda a Companhia Nacional do Aço, que foi a pioneira do negócio, há 55 anos, já em Alvorada. Hoje, este braço do grupo é responsável pela comercialização e distribuição dos produtos, com instalações em Alvorada, Santa Maria e Caxias do Sul. Na cidade da Serra, inclusive, há perspectiva de novos investimentos em breve, com a construção de um centro de distribuição em uma área já adquirida pela empresa, com 12 mil metros quadrados. Atualmente, são 350 funcionários no grupo, 80 somente na INAP.

"Temos uma longa parceria com Alvorada, que abriu os braços para a empresa há 55 anos, quando foi iniciada a Companhia Nacional do Aço. Há 27 anos, surgiu a proposta da antiga Belgo-Mineira, atual ArcelorMittal, para nos especializarmos no corte e dobra de aços, e fomos pioneiros no Rio Grande do Sul, com uma nova planta industrial em Alvorada. É uma cidade que nos dá a segurança de termos um local, como o Distrito Industrial, adequado para a nossa produção", aponta Roque Echel.

Entre os incentivos fornecidos pelo município para instalações ou ampliações de empresas estão isenções de taxas de alvará e de ISS, além de suspensão de dívidas antigas de IPTU e taxa de coleta de lixo para imóveis no Distrito Industrial.

"Estamos comprometidos em promover o desenvolvimento em Alvorada. Investimentos como esse, mostram que estamos no caminho certo, com medidas como a regulamentação da Lei da Liberdade Econômica e isenções que incentivam a expansão e a chegada de novos empreendimentos", aponta o prefeito Douglas Martello.

Ficha técnica

Investimento: R$ 25 milhões

Estágio: Concluído

Empresa: Indústria Nacional de Aço Pronto

Cidade: Alvorada

Área: Indústria