Mahindra oficializa instalação de nova fábrica em Dois Irmãos

A Mahindra, montadora indiana de tratores, é, hoje, a terceira empresa que mais gera arrecadação de impostos em Dois Irmãos. Agora, com sua segunda fábrica prevista para ser construída no município, é possível que assuma a segunda colocação, de acordo com o prefeito Jerri Meneghetti (PP), que assinou nesta segunda-feira (18) o termo de concessão da área em que a planta será instalada, às margens da BR-116, na região da Colônia Japonesa.

“É um momento muito importante para o desenvolvimento do município. É uma indústria que fabrica produtos de grande valor agregado e isso traz tributos. Assim, o poder público vai ter mais condições de investir em áreas como segurança, saúde, educação e infraestrutura. Além disso, vai proporcionar vagas de emprego qualificado para os moradores da nossa cidade e da região”, destaca Meneghetti.

“A instalação da nova planta em Dois Irmãos representa um marco na trajetória da Mahindra no Brasil. Estamos investindo não apenas em infraestrutura, mas no futuro da agricultura nacional, com foco nos produtores que realmente alimentam o país. Este projeto reforça nosso compromisso com o desenvolvimento regional, geração de empregos e inovação acessível para o campo brasileiro”, teria afirmado Jak Torretta Jr., CEO da Mahindra Brasil, em material encaminhado pela assessoria de imprensa da empresa.

A fábrica passou, ao longo do projeto, por um impasse quanto à cidade que receberia o empreendimento. Inicialmente, a Mahindra pretendia realizar a expansão em Araricá, mas a presença de cursos d’água na região que sediaria a montadora barrou o licenciamento ambiental. A licença, entretanto, foi aprovada em Dois Irmãos, transferindo o projeto ao município que já sedia uma planta industrial da empresa, mas que será desativada quando a nova estrutura estiver em pleno funcionamento.

Agora, o último trâmite burocrático para que o projeto saia do papel efetivamente diz respeito à licença de instalação, que tramita na Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Com ela, será possível iniciar as obras, o que está previsto para ocorrer já neste segundo semestre de 2025.

A obra contará com um investimento de R$ 100 milhões, a ser desembolsado ao longo de cinco anos, e contará com 42 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 89 mil metros quadrados. Do valor, R$ 55 milhões serão destinados à fase inicial do projeto. A planta ficará localizada na chamada Estrada no Travessão, situada no caminho entre os distritos industriais de Dois Irmãos e Ivoti.

Conforme informações repassadas pela assessoria de imprensa da Mahindra, a planta prevê, ainda, uma futura expansão de 24 mil metros quadrados. A infraestrutura permitirá triplicar a capacidade produtiva da empresa, que passará a fabricar 9 mil tratores ao ano. Os empregos diretos e indiretos, por sua vez, deverão crescer dos atuais 100 para 300.

A estrutura contará com setores de montagem, lavagem, pintura, secagem, testes e expedição dos tratores. Estão incluídos equipamentos como pontes rolantes, talhas, empilhadeiras, dinamômetro e sistemas de pintura com controle de emissões atmosféricas.

Ficha técnica

Investimento: R$ 100 milhões

Estágio: Anunciado

Empresa: Mahindra

Cidade: Dois Irmãos

Área: Indústria