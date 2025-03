Fábrica em Alvorada anuncia investimento de R$ 55 milhões

A prefeitura de Alvorada realizou uma visita técnica à fábrica DA KLL, integrante do grupo SAF-Holland, no Distrito Industrial do município. O intuito foi conferir de perto as instalações e a ampliação que a companhia realiza na unidade alvoradense.

A empresa, que fabrica peças para reboques, caminhões e ônibus, investirá R$ 55 milhões para aumentar a estrutura de 15 mil para 18 mil metros quadrados. A expansão garantirá mais de 100 novos empregos na cidade e 35% na capacidade produtiva.

O prefeito Douglas Martello destacou que a ampliação da fábrica é um grande marco para a cidade. "Isso mostra que somos um território fértil para o crescimento da indústria e a geração de empregos", afirmou.

Além da ampliação da fábrica, o projeto prevê o aumento de espaços de armazenagem e de expedição, de áreas de circulação, de manobra e carregamento de caminhões. A verba também será investida na compra de 10 novos equipamentos e na construção de banheiros femininos. As mudanças trarão melhorias nas instalações, no atendimento às demandas dos clientes, na gestão logística, carregamento de cargas e fluxo logístico, além de maior segurança aos colaboradores.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Roberto Silveira, a expansão da multinacional reforça a importância de Alvorada como um polo industrial estratégico no Rio Grande do Sul. "Com o aumento da produção e as novas vagas de trabalho, o investimento da KLL fortalecerá a economia e o crescimento socioeconômico da nossa cidade", completou.

Há 37 anos no mercado, a companhia possui clientes como Mercedes-Benz, Volkswagen, Iveco e Scania, e atende todas as fabricantes de implementos de carretas. Conforme Julio Costa, diretor-presidente e CEO da KLL SAF-Holland o principal motivo da mudança é o crescimento e aceitação do produto no mercado, o que levou a necessidade de ampliação da produção.