Comunidade alagada em Eldorado do Sul vai receber R$ 11 milhões

A Vila Costaneira, uma das comunidades mais afetadas pelas enchentes de maio do ano passado, receberá um investimento de aproximadamente R$ 11 milhões para transformar a realidade de 500 famílias que vivem em vulnerabilidade social em Eldorado do Sul. O projeto, denominado de Programa Decolagem, faz parte de uma iniciativa do Favela 3D (Digna, Digital e Desenvolvida), que visa trazer para a comunidade melhorias na infraestrutura de saneamento básico, habitação, inclusão digital, desenvolvimento social e geração de renda.

O lançamento do projeto, que ocorreu nesta semana, foi idealizado pela ONG Gerando Falcões, com execução do instituto gaúcho Ascendendo Mentes. A diretora do instituto e gerente regional da região sul da ONG, Nina Cardoso, explica que o acompanhamento de cada família será individual e personalizado, através da realização dos cadastros em um aplicativo do Favela 3D. A ideia é acompanhara, em tempo real, a evolução das famílias "Por exemplo, uma família com mãe solo, que não consegue trabalhar, estudar, se desenvolver porque tem um filho pequeno que não consegue vaga numa creche. Dentro desse plano inicial, a ideia é ter a inclusão na creche dessa criança para garantia também dos direitos da primeira infância", exemplifica.

O programa recebeu investimento da iniciativa privada, mas para executá-lo, necessitou de todas as esferas da sociedade, incluindo o poder público. De acordo com o levantamento feito pelo instituto, cerca de 70% das casas não possuem saneamento básico na comunidade. Para deixar as residências em condições de habitação, desde fevereiro estão sendo realizadas obras de infraestrutura, que têm previsão de entrega para 2027. As melhorias contemplam as partes elétrica e estrutural de 200 casas, e atualmente 11 já receberam o benefício. Além da falta de saneamento, Nina relata que a comunidade também não possui acesso pleno ao transporte público, às escolas e às unidades básicas de saúde.

O programa não prevê a captação e entrega de doações, como móveis, alimentos e roupas. Atualmente, a renda da comunidade gira em torno da reciclagem, e os moradores expuseram que um de seus objetivos é a instalação de um galpão para a destinação de resíduos, e possivelmente se tornar uma cooperativa.