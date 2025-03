Entrega simbólica de projeto de reconstrução de pontes será em Encantado

No dia 17 de março, a localidade de Palmas, em Encantado, será o cenário da cerimônia oficial de entrega de 10 importantes obras do projeto "Construindo Pontes através do Associativismo", protagonizado por empresas e entidades gaúchas. A entrega simboliza o esforço coletivo para a recuperação do Vale do Taquari, que ainda se recupera dos devastadores efeitos das enchentes de 2023 e 2024.

A coordenação da construção das pontes, que conectam as cabeceiras dos arroios de municípios severamente afetados, está a cargo da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) do Vale do Taquari. De acordo com o presidente da CIC, Ângelo Fontana, a previsão é que a última ponte seja finalizada até a segunda semana de abril.

As novas estruturas, com capacidade para suportar até 45 toneladas e dimensões de 12 metros, seguem os padrões exigidos pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Elas beneficiarão economicamente e socialmente as cidades de Anta Gorda, Arroio do Meio, Coqueiro Baixo, Doutor Ricardo, Ilópolis, Pouso Novo, Putinga, Revaldo, Travesseiro e Palmas.

"Não se trata apenas de recursos financeiros, mas do empenho pessoal das equipes, que tem sido essencial para o sucesso desta iniciativa", destaca Fontana, sublinhando a importância da colaboração entre todos os envolvidos.

Cada ponte tem um custo estimado em R$ 780 mil, e mais de 70% desse valor foi assegurado por grandes empresas, como RandonCorp, Grupo Gerdau, Metasa, Grupo Simon Engenharia e Usiminas, que demonstraram um compromisso sólido com a reconstrução da região.

Fontana destaca que a força-tarefa de reconstrução do Vale do Taquari não se limita à entrega das pontes. Outros projetos, como sistemas de abastecimento de água e ações de contenção de represas e encostas, estão sendo planejados. O presidente ainda incentiva os municípios a enviarem suas propostas para análise dos institutos, que viabilizam a execução de novas obras essenciais para a reconstrução do Rio Grande do Sul.