Porto Alegre a Gramado em 1 hora

Juvir Costella

Recentemente, o Governo do Estado anunciou uma autorização inédita no País para a operação do transporte de pessoas por meio ferroviário dentro do Rio Grande do Sul. O projeto de R$ 4,5 bilhões, com recursos da iniciativa privada, prevê a ligação entre Porto Alegre e Gramado por trem em apenas uma hora de viagem, com estações de saída e chegada localizadas nas proximidades do aeroporto Salgado Filho e na Avenida das Hortênsias, na Serra Gaúcha.

A nova ferrovia será um marco histórico para a logística e o polo turístico do Estado. Prevista para sair do papel em 2032, a iniciativa promoverá a geração de mais de 22 mil empregos, desde a fase de implementação até a operação, com o percurso que passará por 22 municípios, elevando o Estado ao patamar de mobilidade ferroviária dos países da Europa.

Segundo a empresa responsável pelo projeto, a tecnologia será de propulsão híbrida – movido por diesel e eletricidade –, assim o trem reduzirá a emissão de dióxido de carbono (C02) e será uma opção de modal prático, atrativo e sustentável, minimizando possíveis danos ao meio ambiente.

Ações efetivas como essa fazem parte do conceito da gestão Eduardo Leite, sempre comprometida em estabelecer diretrizes capazes de viabilizar o crescimento econômico do Estado. Afinal, o desenvolvimento acontece quando novas alternativas modificam a realidade e melhoram a qualidade de vida das pessoas.

Além de um salto na mobilidade, o projeto representa um impulso sem precedentes para o turismo em Gramado e em toda a Serra Gaúcha. Com a redução no tempo e no custo do deslocamento, a expectativa é de que o número de visitantes cresça significativamente, ampliando a ocupação hoteleira, movimentando restaurantes, comércios e atrações turísticas durante todo o ano. A facilidade de acesso poderá atrair ainda mais turistas estrangeiros e visitantes de outros estados, que encontrarão no trem uma forma prática e confortável de conhecer a região.

Portanto, não se trata apenas do trem, mas sim do incentivo à modernidade e à celebração de negócios pela conexão das pessoas, tendo em vista que o deslocamento ferroviário, além de contribuir para desafogar o fluxo das rodovias, também oferecerá uma ligação entre cidades ainda mais rápida, confortável e segura aos usuários. É o nosso Estado tornando-se referência em nível nacional para atrair investimentos, trilhar novos caminhos e estar melhor adaptado à infraestrutura logística do futuro.



Secretário de Logística e Transportes do RS