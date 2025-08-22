Cris Pereira comemora 30 anos de carreira em show especial no Araújo Vianna

No domingo (24), às 18h, o Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685) recebe o espetáculo comemorativo dos 30 anos de carreira do ator e humorista Cris Pereira. A apresentação especial irá reunir no palco alguns dos personagens mais queridos do público, como o Jorge da Borracharia, o Gaudêncio e o Pedreiro Dinei, em novos textos e situações inéditas. A turnê ainda deverá passar por mais de 30 cidades em pelo menos quatro estados brasileiros.



A noite também contará com participações especiais de Neto Fagundes e Bruna, personagem interpretada por Maikinho Pereira, que se juntam à celebração recheada de histórias bem-humoradas. O show será gravado e posteriormente disponibilizado no canal oficial de Cris Pereira no YouTube. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, a partir de R$ 40,00.