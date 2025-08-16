Emoção à flor da pele: Rodrigo Santoro recebe o Kikito de Cristal em Gramado

De Gramado

Diversas vezes durante o final de semana, Rodrigo Santoro não conteve as demonstrações de emoção. Agraciado com o Kikito de Cristal, homenagem entregue pelo Festival de Cinema de Gramado a personalidades brasileiras e estrangeiras com contribuição significativa na consolidação do cinema, o ator precisou repetidas vezes segurar as lágrimas - tanto no Palácio dos Festivais, onde recebeu a estatueta na noite de sexta-feira (15), quando na loja Cristais de Gramado, no sábado (16), onde concedeu entrevista coletiva e participou da confecção da peça que será entregue ao homenageado ou homenageada do ano que vem. Como a empresa que promove a honraria faz questão de frisar, é a única premiação de que se tenha notícia na qual o agraciado de um ano tem envolvimento direto no prêmio que será entregue na edição seguinte.



"Estou realmente me sentindo homenageado", tentou resumir o ator, dizendo-se encantado com as salas cheias e o interesse demonstrado por imprensa e público por O Último Azul, longa de Gabriel Mascaro no qual atua e que foi exibido fora de competição na sexta-feira. Em conversa com os jornalistas, Santoro explicou que, ao saber que a homenagem dava peso especial à sua carreira internacional, viu-se levado a uma série de reflexões. De fato, desde seu primeiro longa fora do País, As Panteras Detonando (2003), o ator tem mantido consistente carreira internacional, com atuações em produções como 300, O Último Desafio, Em Busca da Justiça e Ben-Hur - tudo isso, claro, em paralelo com uma consistente filmografia junto a realizadores brasileiros.



"Nunca enxerguei as duas coisas (cinema brasileiro e estrangeiro) com separação. Mas esse prêmio tem um caráter muito particular, e se conecta com um momento de reflexão sobre a minha vida, ligado ao fato de que vou fazer 50 anos - o que, na nossa sociedade, é um marco, e acima de tudo um grande tabu. Tudo isso se mistura em mim, ainda mais sendo aqui, o primeiro festival que eu frequentei, ainda como espectador de cinema", explicou.



Além de todos esses sentimentos, junta-se ao caldeirão a série de reconhecimentos recebidos pelo cinema nacional nos últimos anos, como os prêmios recebidos pelo diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura em Cannes, pelo longa O Agente Secreto, e o sucesso de Ainda Estou Aqui, Oscar de Melhor Filme Internacional e que deu a Fernanda Torres o prêmio de Melhor Atriz no Globo de Ouro. O próprio Rodrigo Santoro está diretamente conectado a essa maré positiva, na medida em que O Último Azul recebeu recentemente o Urso de Prata no festival de Berlim, na Alemanha.